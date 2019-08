Nainggolan: «Lulic? In campo voleva fare la guerra. In realtà…»

Alcuni stralci della lunga intervista a Radja Nainggolan

Radja Nainggolan è tornato a Cagliari, un ritorno alla origini per il belga che sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua vita accanto alla moglie Claudia. Il giocatore si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport in cui si è messo a nudo partendo dall’ultima esperienza all’Inter, al passato alla Roma e a questo nuovo inizio.

Non poteva di certo mancare anche una battuta in vista del derby: «Lulic è uno che in campo voleva sempre fare la guerra. Poi l’ho conosciuto con Dzeko, una volta in aereo. È un ragazzo tranquillissimo. Il campo trasforma i giocatori».