Derby, Inzaghi studia la formazione: dubbio a centrocampo

Derby, l’allenatore biancoceleste studia la formazione anti-Roma

Poco più di 48 ore e poi sarà derby. La Lazio si prepara alla stracittadina e soprattutto mister Inzaghi prepara i suoi per una delle partite più importanti del campionato, anche se siamo solo alla seconda giornata. Come riporta Il Corriere dello Sport l’unico dubbio rimane quello legato a Leiva e Parolo. Con molta probabilità il mister non cambierà gli undici che sono partiti titolari a Genova. Il brasiliano infatti ha recuperato dall’affaticamento ai flessori ma è fermo dal ritiro di Auronzo salvo l’impiego nell’amichevole contro il Celta Vigo del 10 agosto. Ieri i biancocelesti si sono allenati su due fronti: il primo con Leiva in line a tre insieme a Cataldi e Luis Alberto, il secondo con Parolo, Milinkovic e Berisha.

Ballottaggio a centrocampo

Sarà però quasi sicuramente Parolo a guidare il centrocampo biancoceleste, Leiva sarà in panchina pronto ad entrare al posto del compagno di reparto, oppure di uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Per il resto non ci saranno cambiamenti: Luiz Felipe resta in vantaggio su Vavro per la difesa insieme a Radu e Acerbi. Lazzari è in vataggio su Marusic a destra mentre a sinistra ci sarà capitan Lulic