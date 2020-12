Nainggolan al Cagliari, ora è ufficiale. Terza avventura sarda per l’ex Roma

Il Cagliari ha annunciato il ritorno di Nainggolan dall’Inter: è la terza parentesi del centrocampista in maglia rossoblu

Una storia d’amore che non era finita, quella tra Nainggolan e il Cagliari. Il centrocampista si trasferisce in prestito fino a fine stagione in Sardegna, sarà la sua terza esperienza in rossoblu. Nainggolan ritrova Di Francesco, che lo ha già allenato alla Roma. A dare la notizia è il sito ufficiale del club isolano.

«Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione».