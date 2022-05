Muriqi e Vavro, obiettivo cessioni definitive: la situazione

In casa Lazio si deve pensare anche al mercato in uscita. E i nomi più caldi sono senza dubbio quelli di Muriqi e Vavro

Sia Maiorca che Copenaghen li vorrebbero tenere, ma con un piccolo sconto sul diritto di riscatto pattuito a gennaio. Il kosovaro è stato un pilastro nella salvezza degli spagnoli, ma difficilmente questi ultimi sborseranno i 12 milioni stabiliti. L’affare però potrebbe chiudersi per 10 milioni, permettendo così alla Lazio di evitare un’eccessiva minusvalenza.

Discorso simile per il difensore slovacco, dove ballerebbe solo un milioni di euro: offerta di 4 milioni e richiesta di 5. Insomma, le condizioni per chiudere, anche in questo caso, sembrerebbero esserci tutte.