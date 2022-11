Muriqi, un club inglese sul kosovaro: Lazio spettatrice interessata

L’Aston Villa sarebbe fortemente interessata a Vedat Muriqi, attaccante del Maiorca ed ex Lazio: biancocelesti spettatori interessati

Il futuro di Vedat Muriqi potrebbe essere in Premier League. Come riportato da Futbol Total, portale spagnolo, l’Aston Villa sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per assicurarsi il kosovaro.

Il Maiorca fa leva però sulla clausola da 40 milioni di euro presente nel contratto. La Lazio osserva interessata visto che al club di Lotito spetterebbe il 45% del ricavato dalla cessione dell’attaccante.