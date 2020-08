Muriqi: «Mi sono strappato, starò fuori un mese»

Vedat Muriqi salterà tra i 20 e i 30 giorni per infortunio. Ve lo avevamo anticipato, arriva l’ammissione del calciatore

Vedat Muriqi starà fermo un mese causa infortunio e sarà costretto al forfait in Nations League non potendo aiutare il Kosovo contro Moldavia (3 settembre) e Grecia (6 settembre). Il problema muscolare del centravanti del Fenerbahce è più fastidioso del previsto. La conferma arriva direttamente dal calciatore a TopSport.

Come ha detto l’allenatore della mia Nazionale, ho subito uno strappo muscolare alla gamba sinistra in amichevole. Dovrò stare fuori per 3 o 4 settimane.