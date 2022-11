Muriqi, un club di Premier League su di lui. E la Lazio...

Muriqi è finito nel mirino di un club di Premier League: la Lazio è spettatrice interessata della situazione

Muriqi è stato grandissimo protagonista nella prima parte di Liga, avendo messo a segno per otto gol. Ed è per questo che è finito nel mirino di un club di Premier League, l’Aston Villa.

Come sottolineato da La Repubblica, la Lazio è spettatrice interessata della situazione. Infatti, in caso di cessione, i biancocelesti guadagnerebbero il 45% sulla vendita. Insomma, nel caso in cui gli spagnoli incassassero 20 milioni, ai capitolini ne spetterebbero nove. Cifre che servirebbero per sbloccare l’indice di liquidità e per provare ad acquistare un terzino sinistro.