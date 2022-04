Il Maiorca affronterà il Barcellona, ma mister Anguirre dovrà fare a meno di Muriqi di cui ha parlato così in conferenza stampa

Il Maiorca dovrà affrontare il Barcellona tra le mura del Camp Nou, ma nonnci sarà Muriqi a dare una mano alla squadra: il giocatore, infatti, è stato fermato per squalifica. Il tecnico Anguirre, nella canonica conferenza stampa della vigilia, ha parlato così dell’assenza del giocatore:

«È vero che Vedat contribuisce molto, ma sono cose del gioco. Per fortuna al suo posto ho cinque giocatori. Sono tutti molto diversi tra loro, forse quello che gli somiglia di più è Fer Niño, per via la sua stazza, ma ovviamente ci mancherà l’energia di Muriqi».