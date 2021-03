Muriqi: «Devo ancora adattarmi, ma sono felice alla Lazio»

Vedat Muriqi ha analizzato il suo momento alla Lazio, al termine dell’impegno del Kosovo contro la Lituania: ecco le sue parole

Muriqi non ha ancora trovato la giusta continuità con la Lazio, ma nel suo Kosovo è sempre di più una certezza. Nell’amichevole contro la Lituania, l’attaccante è rimasto in campo per 90 minuti, trovando anche la via del gol. Al termine del match, ha commentato il suo momento in biancoceleste:

«Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19, infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato in Austria. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo. Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!».