Muriqi Bruges, si lavora con diplomazia: previsti nuovi contatti

Continua a fuoco lento la trattativa che potrebbe portare Vedat Muriqi al Bruges. I dettagli sul futuro del kosovaro

Dopo aver completato sei acquisti, la Lazio ha ora una priorità: va chiusa la cessione di Vedat Muriqi. Il Bruges l’aveva preso per 10 milioni più 2 di bonus salvo rispedirlo a Roma dopo averlo sottoposto alle visite mediche.

Lotito minaccia causa alla Fifa, il club belga vorrebbe prenderlo in prestito, ipotesi respinta dai biancocelesti. Non sono esclusi nuovi contatti, si lavora di diplomazia. E Muriqi, allenandosi da solo, sta provando a ritrovare una forma consona. Dalla Spagna ieri sono rimbalzate voci di accordo con il Maiorca per 7,5 milioni più bonus, subito smentite. Lo riporta Il Corriere dello Sport.