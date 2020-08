Muriqi alla Lazio, quinquennale. Il Fenerbahce ha sciolto le ultime riserve, è fatta

Tutto fatto per Vedat Muriqi alla Lazio, lo confermano dalla Turchia. Dove si parla di qualcosa in più di 20 milioni per l’avanti del Fenerbahce.

18 milioni più bonus, questa la cifra che la Lazio sborserà per assicurarsi le prestazioni di Muriqi secondo i media turchi. In Turchia hanno scritto in serata di come il Fenerbahce abbia sciolto anche le ultime riserve, così il centravanti sarà a Roma nei prossimi giorni per partire con la squadra alla volta di Auronzo di Cadore. Contratto quinquennale.