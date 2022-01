Muriqi ai saluti, Pedullà: «Una delle peggiori operazioni degli ultimi 15 anni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Muriqi ha trovato l’accordo con il Maiorca e lascerà la Lazio in prestito: giudizio netto di Alfredo Pedullà sull’operazione

Vedat Muriqi si appresta a diventare un nuovo giocatore del Maiorca, permettendo alla Lazio di sbloccare il mercato in entrata. Il kosovaro – costato quasi 20 milioni e arrivato come rinforzo Champions – approderà in Spagna in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

#Muriqi ✈️ #Maiorca. Costato quasi 20, una delle peggiori operazioni degli ultimi 15 anni 🤷‍♂️ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2022

Un’operazione disastrosa sotto tutti i punti di vista, come ha sottolineato anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà in un suo tweet.