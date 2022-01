Muriqa Maiorca, affare fatto: il club iberico pagherà l’intero ingaggio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

È fatta per il trasferimento di Vedat Muriqi al Maiorca: il club iberico pagherà per intero l’ingaggio dell’attaccante

Come anticipato ieri sera, è fatta per il trasferimento di Vedat Muriqi al Maiorca. L’attaccante kosovaro sarà quest’oggi in Spagna per le visite mediche e la firma sul contratto.

Muriqi volerà a Maiorca con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L’ingaggio sarà pagato interamente dal club iberico.