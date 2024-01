Murgia: «Dopo la Lazio seguo sempre l’Inter. Inzaghi? Lo ringrazierò per questo»

Alessandro Murgia, ex centrocampista della Lazio, ha così parlato in vista del match di questa sera contro l’Inter

L’ex Lazio Alessandro Murgia, oggi all’Hermannstadt, ha parlato così a Radio TV Serie A.

LE PAROLE – «Dopo la Lazio, l’Inter è la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me. Mi ha dato la possibilità di esprimermi e sono molto legato a lui. Può crescere ancora. Quello che ti resta di lui è la fame, la cattiveria e la voglia di vincere. Vuole sempre stare in alto e migliorarsi».