MOVIOLA Udinese-Lazio, gli episodi chiave del match

Gli episodi chiave del match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/20: la moviola di Udinese-Lazio

A dirigere la sfida tra Udinese e Lazio, valida per la 33esima giornata di Serie A è Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Rocca. Il IV Uomo è Serra, mentre gli addetti VAR ed AVAR sono Massa e Mondin.

GLI EPISODI CHIAVE DEL MATCH

67′ – Fallo al limite dell’area dell’Udinese fischiato a Immobile su Becao. In realtà sembra essere il difensore ad intervenire sull’attaccante. Si sarebbe trattato di calcio di punizione in zona pericolosa per i biancocelesti.

71′ – I giocatori della Lazio chiedono un fallo di mano in area di rigore su cross di Lazzari.

Non vengono fornite immagini sufficienti per la valutazione dell’episodio.

83′ – Djavan Anderson interviene sul pallone. Il direttore di gara reputa il contrasto falloso, fischiando calcio di punizione in favore dell’Udinese e conseguente ammonizione per proteste di Luis Alberto.

90’+1 – Scivola Adekanye in area: non è calcio di rigore, chiamata corretta.