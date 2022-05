Moviola Spezia Lazio, Pairetto ben piazzato: un solo caso dubbio

Buona la prestazione dell’arbitro Pairetto in Spezia-Lazio. Un solo caso dubbio, ecco la moviola del match

Nella vittoria della Lazio per 4-3 in casa dello Spezia, da notare la buona prestazione dell’arbitro Pairetto che secondo il Corriere dello Sport è sempre ben piazzato e quindi meno incline all’errore. Ecco la moviola della partita.

LA MOVIOLA – «Ottimo il posizionamento di Pairetto, ed è questo che ha fatto la differenza. Al 21’ pt l’arbitro valuta bene lo scontro tra Provedel e Zaccagni: il portiere tocca prima il pallone ed è giusto non concedere il rigore. Punibile con il penalty invece il tocco di braccio (largo) di Nikolaou sull’azione di Milinkovic. Corretta anche la valutazione sul 3-3 di Milinkovic. Nel controllo dell’azione da parte del Var Nasca non poteva essere preso in considerazione il contatto tra Milinkovic e Reca che comunque non è un errore non considerare falloso come lo ha valutato Pairetto. Sotto la lente è invece finito un tocco di mano che però era del difensore dello Spezia. Giusto convalidare.

Attento anche l’assistente uno. Regolare il gol dell’1-0 dello Spezia. Dalla sala Var confermano la decisione di Perrotti: Amian è tenuto in gioco da Acerbi. Mentre, come segnalata ad azione conclusa e poi confermato dal Var, è irregolare la posizione di Verde che nel primo minuto di recupero del primo tempo aveva infilato il pallone in gol. Dubbi sul 4-3 della Lazio: Acerbi dovrebbe avere 2 difendenti alle spalle, le immagini non chiariscono».