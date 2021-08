Moviola Lazio Spezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Lazio Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Spezia, valido per la 2ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

43′ Contatto in area – Scontro tra Pedro ed Erlic: il ligure arriva in ritardo e trova la caviglia del biancoceleste che rimane a terra. Dionisi lascia inizialmete giocare ma – viste le proteste dei padroni di casa – va a rivedere l’azione al VAR decretando poi il calcio di rigore ed estraendo il giallo

55′ Rosso per Amian – Non ha dubbi Dionisi che estrae il cartellino e sanziona il giocatore per aver fermato fallosamente Felipe Anderson, in chiara occasione da gol