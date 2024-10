Moviola Lazio Empoli: l’episodio CHIAVE del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25: moviola Lazio-Empoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio ed Empoli, valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Iniziato il match dell’Olimpico

13′ Contatto tra Lazzari e Pezzella: il terzino biancoceleste recupera palla e costringe l’avversario al fallo: proteste della Lazio che chiede il giallo.

29′ Ammonito Pezzella, che entra in ritardo su Guendouzi

30′ Secondo giallo in pochi minuti per l’Empoli: questa volta per Fazzini che spende il fallo tattivo su Gila

39′ Contatto Vasquez-Castellanos: il portiere rifila un colpo fortuito con l’argentino, l’arbitro lascia giocare.

45’+1′ Proteste della Lazio: Isaksen trova il fondo e mette il cross, palla che finisce fuori con una deviazione di Viti, ma l’arbitro dà rimessa dal fondo.

45’+3′ – GOL LAZIO – Ancora un assist di Tavares (quinto stagionale), palla per la testa di Zaccagni che di testa infila sul palo lontano. Si tratta del primo gol stagionale su azione per il capitano.

49′ – RIGORE LAZIO! Nuno Tavares porta avanti il contropiede, mette in mezzo per Dia che viene abbattuto da Pezzella, Isaksen tira e il pallone viene respinto. Vantaggio che non si concretizza, Ayroldi indica il dischetto

52′ – Giallo per Castellanos, intervento in ritardo su Ismajli

78′ – Giallo per Gyasi che ferma fallosamente Zaccagni in ripartenza

82′ – Fallo tattico di Grassi ai danni di Pedro, ammonito l’azzurro

83′ – PEDROOOOOO! Spacca la traversa e la porta, destro imprendibile dello spagnolo dopo l’assist di Castellanos che l’aveva liberato in area

90′ – Segnalato il recupero, si giocherà per altri sei minuti