Juve Lazio, la moviola dei quotidiani: Massa bocciato. E sul rigore...

Juve-Lazio, la moviola dei quotidiani: insufficiente la direzione dell’arbitro Massa alla Stadium. E sul mancato rigore…

I giornali oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Juve e Lazio bocciando decisamente la direzione di gara dell’arbitro Massa. Netto il rigore per il fallo su Cambiaso, rimesso in gioco da Patric, con l’evidente errore di Massa che al Var va a toglierlo.

Patric aveva infatti tempo di coordinarsi e vedere dove rinviare il pallone, non era affatto una giocata inaspettata. Giusto non dare invece rigore per il contrasto tra Casale e Chiesa nella ripresa.