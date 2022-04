Moviola Genoa Lazio, Manganiello e il Var in difficoltà: un episodio fa discutere

La moviola di Genoa-Lazio, con l’arbitro Manganiello e il Var Nasca che cadono su un episodio che sarebbe potuto risultare decisivo

Anche in una vittoria per 4-1 come quella della Lazio contro il Genoa, l’arbitraggio può fare dei danni prendendo delle decisioni che avrebbero potuto cambiare il corso della partita. È il caso di Manganiello e il Var Nasca che, insieme, cadono vittima di un errore. Ecco la moviola del Corriere dello Sport:

«Pesante l’errore commesso da Manganiello sul punteggio di 0-0, ma peggio di lui – in proporzione – ha il Var (Nasca, non una novità), non “suggerendo” al collega un provvedimento, visto che siamo passati da una possibile espulsione a nulla. Ok la rete di Immobile, la Gol Line Tech certifica l’autorete di Patric.

CHE ERRORE – Sul punteggio di 0-0, Acerbi entra su Piccoli diretto verso Strakosha, il Genoa chiede rigore, in realtà il contatto fra gamba destra del difensore e il piede sinistro del rossoblù avviene fuori area. Ma il contatto c’è e questo mette a rischio Acerbi: perché essendo fuori area, l’eventuale DOGSO genuino (fallo mentre si cerca il pallone) non vale più. Su questa base, il Van avrebbe dovuto richiamare Manganiello, che avrebbe potuto optare per fallo e giallo forzando il protocollo, invece del nulla che è stato deciso in campo. Errore grave».