Mourinho shock: «Rifiutare quella proposta per RESTARE alla Roma è stato un grande errore per me»

Mourinho, il tecnico portoghese rilascia alcune dichiarazioni riguardo la Roma e non solo: ecco cos ha detto

In un intervista rilasciata ai microfoni di EA Sports Korea, Mourinho ha parlato della sua carriera soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza alla Roma terminata con un brusco esonero. Durante la medesima ha anche ammesso di aver ammesso un errore, ecco di che si tratta

PROPOSTA RIFIUTATA – È normale che lo farei col Portogallo. Ho avuto due volte la possibilità di andarci, ma non sono arrivate al momento giusto per me. Mi sono fatto prendere dalle emozioni quando non ho accettato l’ultima offerta, perché ho deciso di restare alla Roma e penso di aver fatto un errore. Perché ora il Portogallo ha una squadra fantastica, una delle migliori, tra le prime cinque. Lo sapevo, ma mi sentivo in grande connessione con la Roma, con i tifosi, quindi non ho voluto prendere quella decisione. L’occasione Portogallo è arrivata due volte, credo però che arriverà anche una terza e la prenderò. Sperando che la generazione che avrò sarà forte come questa

SUCCESSI DIFFICILI E MEMORABILI – Le due finali con la Roma sono state le più difficili da raggiungere. Forse anche l’Europa League con il Manchester United è stata molto difficile. Perché erano due squadre che quando sono arrivato erano in una situazione molto difficile. Alcuni allenatori sono magari più furbi e intelligenti e quindi scelgono l’incarico giusto con le condizioni ideali per arrivare al successo. Io ho bisogno di lavorare sempre, sentire che sto facendo qualcosa e sto aiutando. Mi piacciono le sfide, anche se a volte sono ingiuste perché non ci si può aspettare che io vinca trofei quando la mia squadra non è la più forte