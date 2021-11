Mourinho: «Gara sempre dominata, Mkhitaryan? migliore in campo»

Jose Mourinho, al termine della gara contro il Genoa, ha parlato della prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN

Il tecnico portoghese, Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, parlando della prestazione dei suoi, vittoriosi 2 a 0 a Marassi, contro il Genoa di Sheva. Ecco le parole dell’allenatore lusitano:

«Gara sempre dominata e sotto controllo, vittoria più che meritata. Mkhitaryan? Il migliore in campo, non ho dubbi. Prestazione superlativa, nonostante non fosse nel suo ruolo preferito, ma la sua qualità e la sua esperienza hanno giocato un ruolo fondamentale».

CONTINUA A LEGGERE L’INTERVISTA SU CALCIONEWS24.COM