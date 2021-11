El Shaarawy ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali giallorossi, parlando del progetto giallorosso

Stephan El Shaarawy, durante un intervento ai microfoni ufficiali della società giallorossa, avrebbe espresso la sensazioni personali che nutre nei confronti del progetto giallorosso, avviato dall’arrivo del tecnico lusitano Mourinho. Ecco le sue parole:

«Non mi aspettavo l’arrivo di Mourinho, ma questo certifica la volontà di creare un progetto serio, ambizioso e a lungo termine. Potermi allenare con lui è uno stimolo incredibile, è un grandissimo motivatore ed è riuscito a creare un ambiente molto sereno e compatto, spero che rimanga a lungo. Lavoriamo tutti insieme per il bene della squadra, e non del singolo calciatore, e questo lo dobbiamo al nostro allenatore e al suo preparatissimo staff tecnico.»

