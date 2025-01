Mosquera Lazio, una rivale in Serie A: il top club sulle tracce del difensore. Sfida all’orizzonte a gennaio?

Mosquera Lazio, le ultime novità sui nomi della lista di Fabiani e Lotito per questa sessione di mercato. I dettagli

Cristhian Mosquera sarebbe anche nei pensieri del calciomercato Juve, che vuole ancora provare a fare due colpi per rinforzare la difesa.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno messo nel mirino il giocatore del Valencia per il ruolo di “secondo centrale”, ma non solo. Il giocatore sarebbe nel mirino anche della Lazio, vedremo se il club capitolino avanzerà un’offerta.