Moscardelli: «Immobile? Ci sarà il momento in cui potrà rifiatare e gestirsi. Su Castellanos dico questo». Le parole dell’ex giocatore

Davide Moscardelli ai microfoni di tvplay.it ha parlato di Ciro Immobile. L’ex attaccante tra le tante del Chievo Verona ha commentato il momento vissuto dal capitano della Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «In questo momento Immobile può perdere un po’ di brillantezza e fare meno scatti ma a 34 anni se hai un fisico integro senza grossi infortuni sei ancora capace di fare ancora bene a questi livelli. È un giocatore esperto, ci sarà il momento in cui potrà rifiatare e gestirsi. Castellanos non sta facendo bene, se avesse iniziato a fare gol poi sarebbe stata dura per Ciro, avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di andare via. Penso che se continuerà a fare gol e stare bene a fine campionato le cose potrebbero restare così ».