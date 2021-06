Lutto in famiglia per Carolina Morace: è venuta a mancare la mamma della coach della Lazio Women

Grave lutto in famiglia per Carolina Morace: è venuta a mancare la mamma della coach della Lazio Women. Ecco il ricordo sui social della coach per la grave perdita.

«La donna più forte e più dolce che ho avuto la fortuna di avere come madre. Ciao mamma sarai sempre con noi».