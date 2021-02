Morace: «Avrei potuto allenare la Scozia femminile. Se mi chiamassero…»

Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ha parlato della panchina della Scozia femminile. Le sue parole

L’allenatrice della Lazio Carolina Morace ha parlato ai microfoni di BBC Scotland.

«Il mio agente aveva contattato il dirigente della FA scozzese lo scorso dicembre, ci disse che avremmo conosciuto il processo di selezione del nuovo ct, ma poi non c’è stato seguito. Penso che la Scozia sia una squadra che deve sistemare pochi dettagli per fare un passo avanti e io pensavo di poter portare quell’esperienza per permettere alle ragazze di crescere e passare al livello successivo. Non so quanto la federazione voglia investire nel calcio femminile, forse non vogliono investire molto e pensavano che il mio standard fosse troppo alto per loro. Se mi dovessero contattare da persona gentile quale sono risponderò e sentirò cosa hanno da dire, ma qualcosa è cambiata da allora».