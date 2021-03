Morace: «Lotito mi ha voluta fortemente. Alla Lazio un progetto di anni»

Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ha parlato della sua esperienza sulla panchina biancoceleste. Le sue parole

LAZIO – «Dalla gara di ieri sto cominciando a vedere il gioco che vorrei. Siamo in corsa per la promozione. Ci sono 4-5 squadre in pochi punti, è ancora tutto molto aperto. Siamo al quarto posto, ieri qualcosa abbiamo racimolato».

CALCIO FEMMINILE – «Il calcio in generale è in difficoltà. Pensiamo a quante persone non seguono più il calcio con questa pandemia. Il femminile in Italia deve pensare a quanto è stato fatto negli altri Paesi, come in Germania».

ALLENATRICE – «La volontà del presidente Lotito è stata importante. La riforma sul calcio femminile l’ha voluta. L’aver investito su di me è importante: è un progetto e questo la dice tanto su quanto ci tenga al settore femminile. La Lazio si avvicinata tanto ai club internazionali. Il presidente vuole creare strutture di supporto per tutte le squadre. C’è un progetto di diversi anni».

SCUDETTO SERIE A MASCHILE – «Conte e Pioli hanno due leadership diverse: io preferisco quella di Pioli ma ognuno ha il suo carattere. Il Milan ha fatto vedere sempre belle partite. Ci sono poi gare che la “pazza Inter” ha fatto: in alcune partite arriva attraverso la determinazione. Penso che l’Inter abbia qualcosa in più».