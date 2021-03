Morace: «Difficile un'allenatrice in Serie A maschile, ma in futuro...»

Le parole dell’allenatrice della Lazio Women, Carolina Morace, sul futuro del movimento calcistico femminile in Italia

Il futuro del calcio femminile e non solo. Questi i temi trattati da Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women, ai microfoni di Radio Bianconera.

Le sue parole: «Il calcio femminile non è allo stesso livello di quello maschile in Italia, ma ci stiamo battendo affinchè accada come all’estero. Allenatrice in Serie A maschile? Troppi pregiudizi, ma con la crescita del movimento, in futuro non lo escludo».