Monza, la delusione di Nesta: «Ci manca la cattiveria giusta, c'è qualcosa che non va...»

L’ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Cagliari. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – La cosa che mi dà fastidio è che facciamo tante buone partite ma non vinciamo mai, c’è qualcosa che non va. Nei momenti decisivi non siamo tosti, tutte le partite sono simili come con Parma e Inter. Ci manca cattiveria che serve per vincere le partite.