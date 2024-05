Pessina a DAZN: «Abbiamo giocato con coraggio, peccato per la parata di Mandas..» Le parole del centrocampista del Monza

Cosi Matteo Pessina ai microfoni di Dazn nel post gara di Monza-Lazio:

«Stiamo raccogliendo pochi punti per quello che facciamo. Fa parte del nostro processo di crescita. Abbiamo giocato con coraggio contro una grande squadra, questo ci fa onore. Lottare per l’Europa? Basta crederci di più, uno step da fare a livello mentale. Abbiamo ancora motivazioni, come ha detto il dottor Galliani (48 punti). Record gol di Serie A? Grande parata di Mandas oggi»