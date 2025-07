Rambaudi parla della situazione di calciomercato e delle strategie di Sarri in vista della prossima stagione di Serie A

In onda su Radiosei si parla spesso dell’attualità dei biancocelesti e delle difficoltà degli stessi in questa sessione di mercato. A porre l’attenzione sulla situazione dei biancocelesti è stato Roberto Rambaudi il quale si è soffermato sul calciomercato Lazio e sul lavoro di Maurizio Sarri sulla rosa per renderla competitiva in vista della prossima stagione di Serie A. Ecco qui riportate le parole dell’ex centravanti biancoceleste:

CALCIOMERCATO – «La situazione la conosciamo, ora si deve lavorare con ciò che si ha e Sarri può valorizzare la rosa. Ricordiamoci che questa è una squadra che ha fatto bene. Aspettiamo gennaio, anche se di solito non facciamo movimenti in quella sessione».

SARRI – «Non so se Sarri vorrà prendere le cose positive di quest’anno, oppure tornare alla sua Lazio con possesso nella metà campo. Vedrà come i calciatori si esprimeranno in ritiro. Il vero successo della Lazio sarà fare bene, voglio vedere la prestazione perché poi quella ti porta il risultato; devi creare tanto, visto che non c’è chi la butta dentro con facilità. Dele-Bashiru? Pensano possa fare bene e per me a livello tattico può crescere tanto».