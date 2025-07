Castellanos Lazio, Cardone in dubbio su quale attaccante schierare da titolare: «Dia-Taty? Ci sarà posto per uno...» - Lazio News 24

Castellanos Lazio, le parole di Giulio Cardone sulla coppia di centravanti biancocelesti e sulle soluzioni che può prendere Sarri

Il calciomercato Lazio in entrata è in stallo ma i capitolini possono sempre effettuare colpi in uscita per sbloccare l’indicatore di liquidità. In questi giorni si è parlato molto anche di un eventuale conferma Castellanos Lazio sulla quale si è espresso il giornalista de “La Repubblica” Giulio Cardone ai microfoni di “Quelli che…” in onda sui 98.100 di RadioseiLazio“. Le sue parole:

CALCIOMERCATO – «Abbiamo fatto chiarezza anche sulla situazione primavera e svincolati. Fatto questo si fa fatica a parlare di campo, fortunatamente fra poco ci sarà la conferenza di Sarri e l’inizio del ritiro. Dobbiamo gufare le squadre che potrebbero mettere nel mirino i nostri gioielli. Rovella è un giocatore che piace molto a livello internazionale, non solo all’Inter, che ora sembra aver virato su Ederson. Speriamo che non ce li vengano a prendere».

ATTACCO – «Dia-Taty? Ci sarà posto per uno, a meno che il mister torni al 4-3-1-2, ma è difficile. Dia al momento potrebbe avere più possibilità di essere titolare rispetto all’argentino, anche perché due anni fa tra lui e il mister ci sono stati rapporti complicati. Il ragazzo faceva fatica a tornare in panchina per far posto ad un Immobile non al 100%, dopo una prestazione positiva».