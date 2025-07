Lazio, Stefano Mattei su Castellanos: «Il centravanti deve segnare e l'argentino è un buon giocatore ma...»

Condividi via email

Lazio, le parole di Mattei sull’urgenza di trovare un centravanti per i biancocelesti e sulla Coppa d’Africa. Il commento

La Lazio sta vivendo un momento burrascoso ed ora sta provando a fare i conti per riuscire ad imbastire una squadra pronta per la prossima stagione di Serie A. A sottolineare i problemi più grossi è stato Stefano Mattei ai microfoni di “Quelli che…” in onda sui 98.100 di RadioseiLazio. Ecco le sue parole:

CESSIONI – «Per la Lazio quello che è successo è stata una “svista che ci può stare”. Clausole? Difficilmente credo che l’Inter paghi la clausola rescissoria per Rovella, discorso diverso per Guendouzi sul quale c’è la Premier League. Nonostante ciò, credo che alla fine rimarranno entrambi».

ATTACCO – «Alla presentazione di Sarri credo che sia obbligatoria la presenza del presidente Lotito e del direttore sportivo Fabiani, servono risposte alle domande. Tra Castellanos e Dia credo che Sarri sceglierà di volta in volta chi starà meglio. Il centravanti deve segnare, Castellanos è un buon giocatore ma non sarà mai un cannoniere».

COPPA D’AFRICA – «A gennaio dovrà inevitabilmente succederà qualcosa, dato che tre giocatori partiranno per la Coppa d’Africa. I tifosi della Lazio ora sono amareggiati, il presidente Lotito potrebbe sbloccare il mercato facendo un aumento di capitale ma ha preferito lasciare perdere. Questo ha deluso sia i tifosi che mister Sarri».