Monza Lazio, il dato sul settore ospiti: e con l'Empoli... - Lazio News 24

Monza Lazio, il dato sul settore ospiti: e con l’Empoli… I tifosi biancocelesti tornano a supportare la propria squadra

Come riportato da Il Corriere dello Sport, saranno circa 1500 i tifosi della Lazio presenti a Monza per il match in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00. Per la partita contro l’Empoli, invece, i tagliandi venduti sono al momento 7000 ed il numero è destinato a crescere durante la prossima settimana. In occasione di questa partita i biancocelesti festeggeranno l’anniversario del primo scudetto.