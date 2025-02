Moggi tuona: «Se l’errore di Bastoni fosse stato a favore della Juventus, si sarebbe urlato allo scandalo»

Moggi, l’ex dirigente bianconero alla luce di quanto accaduto a Sansiro rilascia delle dure dichiarazioni in difesa della Juventus

Ai microfoni di Radio Crc ha parlato l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, il quale alla luce delle polemiche relative al calcio d’angolo dell’Inter di lunedì sera, che ha scaturito il vantaggio dei nerazzurri, rilascia queste dure parole

BASTONI – Non ci voleva un cannocchiale per vedere che il pallone era uscito di 30 centimetri. Se quell’assistente avesse fatto lo stesso errore in una partita della Juve, tutti avrebbero parlato di un arbitro pagato dalla Juventus. Il problema di fondo è che la società bianconera non si difende