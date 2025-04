Mirra: «Con il Bodo la Lazio è stata veramente orribile. Sul derby vi racconto questo aneddoto del 2005»

Condividi via email

Mirra, il tecnico attuale collaboratore alla Sampdoria di Iachini è intervenuto parlando di Lazio riguardo il Bodo e il derby di domani

Alla vigilia della stracittadina di domani della Lazio contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Radiosei Mirra attuale collaboratore di Iachini alla Sampdoria. Il tecnico sui biancocelesti ha rilasciato queste sue considerazioni

PAROLE – Il derby del 6 gennaio 2005? Ricordo che negli spogliatoi, la settimana prima, mandavamo solo inni della Lazio. Comandava tutto Di Canio. C’è una similitudine tra allora e oggi. A livello psicologico io e Papadopulo avevamo sostituito Caso. La Roma era favorita perché era al completo, noi con tanti infortuni. L’essere sfavoriti portò i fratelli Filippini e Di Canio a fare una gara straordinaria”.

Dopo la prestazione incommentabile con il Bodo alla Lazio serve una reazione, almeno a livello psicologico. Alla vigilia del derby del 6 gennaio mister Papadopulo disse che voleva 11 Di Canio in campo. Puntò sull’appartenenza, fattore che oggi un po’ manca

Col Bodo poteva andare ancora peggio. Quando la gara si mette male, la Lazio fatica a reagire. Sembra qualcosa di caratteriale, se si sbaglia l’approccio la Lazio non sembra poter usare un piano B. I giocatori devono capire la difficoltà e passare al piano B. La Roma, diversamente, con Ranieri ha un tecnico preparato, in grado di cambiare in corsa