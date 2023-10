Minotti: «Lazio-Fiorentina? Da Italiano lunedì mi aspetto questa mossa tattica»

Minotti, l’ex calciatore ha rilasciato riguardo Lazio-Fiorentina alcune dichiarazioni soffermandosi sulle mosse tattiche di Italiano

Alla vigilia del match tra Lazio e Fiorentina, Lorenzo Minotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendo sulla partita queste considerazioni:

PAROLE – Nzola e Beltran? Credo che siano due attaccanti con caratteristiche diverse. Quindi dovrà essere bravo Italiano ad adattare la scelta in base anche all’avversario e alla strategia di gara. Sono giocatori diversi, arrivati in modo diverso e per esigenze diverse. Quindi secondo me continuerà questa alternanza. A Roma mi aspetto ad esempio Nzola più di Beltran perché la Lazio concede poca profondità