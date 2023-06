Mimun ricorda Berlusconi: «Quando prese Nesta al Milan gli dissi...»

Mimun, il giornalista tifoso della Lazio ricorda un aneddoto che lo lega a Silvio Berlusconi scomparso lunedì ad 86 anni

Intervistato dal Tg5 Clemente Mimun, giornalista e tifoso della Lazio ha voluto ricordare un aneddoto che lo lega a Silvio Berlusconi, che riguarda il passaggio di Nesta al Milan

NESTA – Quando si seppe che il Milan era interessato ad Alessandro Nesta dissi a Berlusconi che per noi laziali sarebbe stata una tragedia e mi rispose che in quel momento sarebbe stata una cessione importante per risanare il bilancio della Lazio. Io ero turbato, l’idea di una Lazio senza Nesta ci faceva tribolare. Lo vennero a sapere anche i miei figli che Berlusconi voleva acquistare il calciatore e in una sera, era la vigilia della fine del calciomercato, mi chiamò Galliani. Mi disse “ci devi liberare da questo vincolo con Berlusconi, devi darci tu l’ok”. La Lazio vendette Nesta e il giorno dopo la copertina del giornale L’Espresso mostrava Silvio: i miei figli erano arrabbiatissimi e gli disegnarono il naso da clown. Raccontai tutto a Berlusconi che volle addirittura parlare con loro per far pace