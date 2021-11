Milly Carlucci svela: «Immobile non sarà a Ballando con le Stelle» – VIDEO

Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha spiegato come a causa dell’infortunio Immobile non sarà suo ospite

Nella giornata di oggi Milly Carlucci, nota conduttrice di Ballando con le Stelle, ha dovuto smentire sul proprio profilo Twitter la partecipazione di Ciro Immobile e di sua moglie Jessica al programma a causa dell’infortunio del bomber biancoceleste. Ecco le sue parole:

«A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte,parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà un calcio all’esclusione voluta da Papa Francesco».