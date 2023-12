Milito, l’argentino elogia due ex Lazio suoi connazionali: le sue parole

Milito, l’ex attaccante dell’Inter esprime parole di stima nei confronti di due grandi ex biancocelesti: ecco di chi si tratta

Intervenuto ai microfoni di Dazn in occasione di Napoli-Inter, Milito esprime parole di elogio e di stima nei confronti di due grandi ex Lazio ossia Zarate e Crespo: ecco cos’ha rivelato

ZARATE – «Zarate l’ho avuto come compagno all’Inter. Lo conosco e abbiamo un grande rapporto. Parlavamo spesso e secondo me poteva fare ancora di più nella sua carriera per la qualità tecnica che ha che è impressionante»

CRESPO – «Ho giocato con lui in Nazionale, abbiamo fatto la Copa America 2007 in Venezuela insieme e ho imparato tantissimo. Ho un grande rapporto. Un ragazzo straordinario, è stato anche un punto di riferimento, mi parlava tanto e ho imparato molte cose da lui»