Milinkovic velocista della Lazio: più di 11 km corsi contro la Samp

In Lazio-Sampdoria, Milinkovic Savic è il giocatore che ha percorso più chilometri di tutti in campo. Il dato del Sergente

Non è andato in gol, non ha trovato alcun assist, eppure l’apporto di Milinkovic Savic al centrocampo della Lazio è sempre importantissimo. Oggi il giocatore biancoceleste è stato quello che in campo ha corso più di tutti. Per il Sergente sono ben 11.091 i km percorsi nel match contro la Sampdoria.

La velocità media di km/h è di 7.8, proprio la stessa di Leiva e Lulic. Un dato che dimostra quanto il Sergente non si risparmi mai.