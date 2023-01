Milinkovic tra presente e futuro: Sergej prepara il riscatto

Milinkovic-Savic resta un perno della Lazio di Maurizio Sarri: il serbo vuole trascinare i compagni allontanando le voci sul futuro

Milinkovic-Savic resta indispensabile per la Lazio di Maurizio Sarri. Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le voci insistenti sul mercato, il serbo è chiamato a riscattare un periodo di stagione opaco nella sfida di domani contro il Sassuolo cercando anche il terzo gol consecutivo contro i neroverdi.

L’entourage del calciatore si è detto infastidito dalle continue voci sul futuro del centrocampista serbo mentre è stata smentita l’offerta del Newcastle da 10 milioni di euro a stagione per lui e 70 per la Lazio. Anche quello dell’Arsenal sembra essere un mero interessamento non destinato a sfociare in offerte concrete. Ci sarebbe anche un terzo club della Premier rimasto top secret. Difficilmente la separazione avverrà dunque in questo mese invernale di calciomercato ma in estate Sergej vuole trovare un accordo per non lasciare la Lazio a parametro zero nel 2024 concordando con Lotito una cifra di uscita tra i 40 e i 50 milioni di euro. Prima però la corsa Champions: Milinkovic non vuole tradire Sarri e i compagni.