Milinkovic torna da Sarri e vola in Turchia. Sul rinnovo…

Dopo l’eliminazione da Qatar 2022 e le conseguenti vacanze, Milinkovic è pronto a tornare da Sarri. Attesa la risposta sul rinnovo

Dopo la cocente eliminazione della sua Serbia da Qatar 2022 e i meritati giorni di riposo concessi dalla Lazio, Milinkovic-Savic è pronto a tornare a disposizione di Sarri. Il Sergente tornerà a Roma oggi e dopo la giornata di riposo di domani concessa dal tecnico a tutta la squadra dopo l’ultimo allenamento di oggi partirà lunedì per il ritiro in Turchia con il resto del gruppo.

Sulla questione rinnovo, come ricorda Il Messaggero, permane la situazione di stallo delle settimane precedenti. Lotito ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2027 a 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. La risposta del serbo però non è ancora arrivata: in casa Lazio l’attesa prosegue.