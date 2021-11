Milinkovic, arrivano i complimenti della Lazio – VIDEO

Arrivano i complimenti della Lazio per Sergej Milinkovic, che ha centrato la qualificazione ai Mondiali con la sua Serbia

Arrivano i complimenti della Lazio per Sergej Milinkovic, che ha centrato la qualificazione ai Mondiali con la sua Serbia. Fondamentale è stata la vittoria sul campo del Portogallo, arrivata ieri sera.

« La Serbia di Sergej Milinkovic-Savic batte il Portogallo all’ultimo e si qualifica per i Mondiali del 2022! Bravo, Sergio», questo il tweet postato dalla società biancoceleste.

🇷🇸 La @FSSrbije di Sergej Milinkovic-Savic batte il Portogallo all'ultimo e si qualifica per i Mondiali del 2022! Bravo, Sergio 👏👏 pic.twitter.com/lPdCFsdLCs — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 15, 2021

Un traguardo molto importante per il centrocampista, che ora avrà una vetrina molto importante per mettersi ancor di più in mostra e per dimostrare il suo valore.