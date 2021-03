Milinkovic sentenzia: «Se squadra vince, squadra è felice!» FOTO

Al termine del match vinto dalla Lazio contro l’Udinese per 1-0, anche Sergej Milinkovic-Savic ha esultato sui social

Una vittoria importantissima per la Lazio, che con questi tre punti rimane agganciata al treno per il quarto posto, con una partita ancora da recuperare. I biancocelesti hanno battuto per 1-0 l’Udinese, grazie alla rete di Adam Marusic. Al termine della sfida, anche Sergej Milinkovic-Savic ha esultato sui social.

«Se squadra vince, squadra è felice! Regola molto semplice» ha scritto il Sergente sul proprio profilo Instagram, dove ha mostrato una foto dell’esultanza al gol del numero 77. La corsa alla qualificazione in Champions League continua.