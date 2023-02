Milinkovic-Savic, irrompe il West Ham coi 100 milioni di Rice. Osservatore già in azione

Milinkovic-Savic, irrompe il West Ham coi 100 milioni di Rice. Le ultime sul futuro del centrocampista serbo

Stando a quanto riferito Oltremanica dal The Sun il West Ham si sarebbe inserito nella cosa a Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo della Lazio, in scadenza nel 2024, potrebbe partire già in estate.

Gli Hammers infatti avrebbero messo in conto di perdere Declan Rice, per cui l’Arsenal sarebbe disposto a mettere sul piatto addirittura 100 milioni. Così nasce l’idea di David Moyes di pensare al Sergente e di spedire il suo osservatore Alan Irvine a osservarlo in azione nelle ultime partite della Lazio. La squadra londinese gli offrirebbe un ruolo centrale nel progetto e la possibilità di giocare in Premier League.