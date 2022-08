Milinkovic-Savic, sondaggio della Juve con Kezman: la richiesta di Lotito

La Juve torna a pensare a Sergej Milinkovic-Savic: sondaggi con l’agente Kezman. Ecco la richiesta di Lotito

La Juve inizia a guardarsi intorno per sopperire alle assenze di Pogba e McKennie, i quali dovranno stare ai box per un lungo periodo dopo la tournée americana.

Secondo il Corriere dello Sport, il club bianconero è tornato a pensare a Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello della Lazio è stata l’unica reale alternativa allo stesso Pogba, nel frattempo non ha ancora ricevuto un’offerta dalla Premier tale da convincere Lotito, date le circostanze più di una chiacchierata è stata di nuovo fatta con Mateja Kezman.

Un sondaggio con l’agente che ha confermato come ci siano ancora margini per trasformare in possibile una missione impossibile, per quanto la richiesta da 60 milioni solo cash del presidente laziale rappresenti un ostacolo tutt’altro che semplice da superare.