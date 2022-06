Milinkovic-Savic, sole e relax in Turchia insieme a Natalija – FOTO

Ultimati gli impegni con la nazionale serba, Sergej Milinkovic-Savic si sta godendo le vacanze insieme alla sua fidanzata Natalija

Dopo aver concluso la stagione con la Lazio e gli impegni di Nations League con la Serbia, Sergej Milinkovic-Savic si sta godendo un po’ di meritato riposo in compagnia della fidanzata Natalija.

Il ‘Sergente’ si trova a Bodrum, meta turistica della Turchia in prossimità del Mar Egeo, e ad inizio luglio farà ritorno a Roma per le visite mediche di inizio stagione e per la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Sole e relax con un orecchio sempre al calciomercato: notizia di oggi è l’interessamento da parte del Chelsea per Sergej.