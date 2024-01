Milinkovic-Savic Lazio, ritorno complicato per un motivo: «Se è così è inutile pensarci»

Milinkovic-Savic Lazio, complicato il ritorno del serbo nella Capitale. Le ultime dopo i rumors circolati negli ultimi giorni

Il Messaggero, nell’edizione odierna, commenta i rumors di un possibile ritorno di Milinkovic-Savic alla Lazio, ad oggi molto complicato per le alte cifre che ci sono in ballo.

Il serbo potrebbe anche svincolarsi dall’Al-Hilal con una clausola rescissoria che si attiverebbe in caso di Scudetto e l’Europa sarebbe per lui la destinazione più gradita. Ad oggi però è inutile pensare di rivederlo nella Capitale in estate, anche vista la volontà del club di guardare avanti e non indietro.